Палестинские боевики учатся на деньги США

В числе студентов университета Аль-Наджа в Наблусе, финансируемого американской администрацией, оказались боевики палестинских террористических группировок "Исламский джихад" и "Бригады мучеников Аль-Аксы", сообщается на сайте Yediot Ahronot.

Один из лидеров "Бригад" заявил, что университет активно используется для вербовки террористов. Другой боевик рассказал, что изучал в университете химию, чтобы пополнить свои знания об изготовлении взрывных устройств.

На прошлой неделе в университете прошла юридическая конференция, на которой американское вторжение в Ирак и суд над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном объявили незаконными, а сам казненный диктатор удостоился положительных отзывов за борьбу с американскими оккупантами.

Университет Аль-Наджа финансируется в рамках палестинской программы "Аркан", которая разработана для поддержки юридического образования. С 2004 года Агентство США по международному развитию (USAID) перечислило организаторам программы 4 миллиона долларов.

По данным израильских спецслужб, в университете Аль-Наджа обучались по меньшей мере 15 террористов-смертников, совершивших теракты в последние шесть лет.

Лента.ру