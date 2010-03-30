Россия претендует на владение 300 объектами в Украине

Россия претендует на право собственности почти по 300 объектам социальной сферы и промышленности, находящимся в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Юрий МЕДВЕДЕВ в опубликованном сегодня интервью "Российской газете", добавив, что полностью отрегулированы вопросы только по 12 из них.

Ю.МЕДВЕДЕВ выразил надежду, что сейчас, при новом руководстве Украины, процесс урегулирования отношений собственности между Россией Федерацией и Украиной выйдет на новый уровень. «В том числе с помощью актуализации взаимных имущественных претензий, внесения изменений в действующие соглашения", - добавил он.

Говоря о спорном имуществе, Ю.МЕДВЕДЕВ отметил, что многие из объектов, вопреки подписанному соглашению, Украина использует по своему усмотрению: их продают, создают новые акционерные общества. Так, по его словам, «в настоящее время при активном участии нашего МИДа идет разбирательство относительно прав в отношении специализированного санатория-профилактория "Полет" в Крыму».

При этом Ю.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что Россия готова инвестировать в такие объекты и значительные финансовые средства. «Это прямая выгода украинской стороне. Ведь когда предприятие сможет плодотворно работать, оно будет приносить хорошие доходы в бюджет в виде налогов, а граждане Украины получат дополнительные рабочие места», - отметил заместитель руководителя Росимущества.