Немецко-швейцарский медиагигант заинтересовался активами в Украине?

Восточноевропейский медиахолдинг немецкого концерна Axel Springer AG и швейцарской компании Ringier AG заинтересован в покупке медиа-активов в Украине.

По данным польских СМИ, об этом представители компаний заявили вчера во время пресс-конференции в Цюрихе, на которой объявили об объединении своих восточноевропейских активов для создания одного из крупнейших холдингов в этом регионе.

Компании планируют объединить свои активы в Польше, Чехии, Словакии, Сербии и Венгрии и заинтересованы в дальнейшем развитии совместной компании, в которой каждая из них получит по 50%.

"Партнеры не исключают выход на очередные региональные рынки, а возможными направлениями экспансии называют Украину и Румынию", - отмечают польские медиа.

Медиахолдинг после согласия антимонопольных органов должен быть создан до 2011 года.

Согласно сообщениям, доход будущей компании со штаб-квартирой в Цюрихе составит более 400 млн. евро, EBITDA – более 60 млн. евро.

Холдинг, в котором будут работать почти 5 тысяч человек, объединит более ста печатных СМИ и 70 интернет-ресурсов в пяти государствах Восточной Европы.

В 2013-2015 годах запланирован выход холдинга на IPO.

Справка УНИАН. Созданный в 1946 году Axel Springer AG - один из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов, который выпускает более 150 наименований газет и журналов в более чем 30 странах. Доходы компаний концерна в прошлом году составили 2,6 млрд. евро.

Ringier AG, принадлежащий семье Рингер, издает более 40 газет и журналов в девяти странах мира. Компания владеет одним из крупнейших издательств в Швейцарии Betty Bossi, более 20 интернет-порталами, осуществляет производство телепрограмм. В 2008 году доходы компании составили почти миллиард евро.