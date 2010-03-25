Может ли Украина оставаться вне НАТО?

В современных геополитических условиях нейтралитет или внеблоковый статус не гарантируют надлежащего уровня безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время круглого стола «Выгоден ли Украине нейтралитет?», который состоялся в Киеве.

По мнению президента Атлантического совета Вадима ГРЕЧАНИНОВА, нейтралитет Украины объявить можно, но обеспечить сегодня – невозможно.

«И это власть должна трезво понимать. Необходимо доказать власти, что это невозможно», - подчеркнул он.

«Считаю, что мы должны избирать многовекторный внешнеполитический курс с постоянным усилением ведущего – западного, европейского вектора, конечной целью реализации которого является вступление в НАТО и Европейский Союз”, - заявил В.ГРЕЧАНИНОВ.

Касаясь военно-стратегических последствий обретения и обеспечения нейтрального международно-правового статуса государства, эксперт привел примеры стран Восточной Европы, которые после вступления в НАТО получили возможность в несколько раз провести сокращение численности своих вооруженных сил.

“В вооруженных силах государств Балтия вообще нет военной авиации. Не нужна авиация. Но есть аэродромы, где может второй эшелон сесть (речь идет об авиации союзников по блоку НАТО – УНИАН), а там уже до Москвы – 5 минут...” – заметил В.ГРЕЧАНИНОВ и добавил, что руководители Украины, заявляя о внеблоковости и нейтральности, должны считаться с этим.

Говоря о численности Вооруженных сил Украины, которая на сегодняшний день достигает около 200 тысяч, эксперт отметил, что является дискуссионным вопрос, адекватна ли такая численность адекватной для обеспечения защиты национальных интересов и обороны государства, протяженность границ которого свыше 7 тысяч километров, при условии его нейтрального или внеблокового статуса.

В свою очередь, прежний командующий Военно-Морскими силами Украины Владимир БЕСКОРОВАЙНЫЙ выразил убеждение, что Украина сегодня не в состоянии самостоятельно себя защитить в условиях современной войны. «Европа состоит из множества больших самодостаточных государств. Но формат, размеры страны не всегда позволяют обеспечить глубину обороны, которая необходима для надежной защиты государства. Поэтому цивилизованные страны Европы объединились. Это дешево и надежно», - подчеркнул он.

По мнению эксперта, специалисты по военной стратегии еще должны провести детальные исследования, чтобы «показать слабые стороны нейтралитета и исключительно неприемлемую позицию о внеблоковости».

«Если нейтралитет дает хотя бы иллюзию безопасности и хорошо вписывается в украинский менталитет: моя хата с краю, – то если речь идет о внеблоковости - здесь нет ни безопасности, ни ее иллюзии”, - заявил В.БЕСКОРОВАЙНЫЙ.

Он также отметил, что политики, которые недостаточно владеют этим международно-правовым вопросом, должны обратиться за советами к военным специалистам.