”Тюрьма без границ”: в Евросоюзе решили, где держать осуждённых

Совет министров по вопросам юстиции ЕС достиг сегодня консенсуса относительно Рамочного решения о взаимном признании судебных приговоров, которые предусматривают заключение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции председательствующей в ЕС Германии.

Таким образом, отныне жители стран, совершившие подсудные действия в других странах-членах, после объявления приговора будут высылаться в свою страну для отбывания заключения.

Такое решение министров юстиции обусловлено тем, что осужденным намного легче находиться в заключении и, тем более, проходить реабилитацию после заключения, в странах их происхождения или в тех странах, где у них есть дружественные, семейные или другие связи.

До настоящего времени в ЕС только ратифицирована Конвенция Совета Европы о передаче осужденных лиц, однако в рамках этой конвенции передача осужденных может происходить только по согласованию обеих стран в каждом конкретном случае.