Путин провел перестановки в российском правительстве

Сергей ИВАНОВ, ранее совмещавший посты вице-премьера и главы Минобороны РФ, назначен первым вице-премьером.

Как сообщает «Газета.Ру», Президент России Владимир ПУТИН заявил об этом на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

Президент РФ подписал указ о расширении сферы ответственности С.ИВАНОВА, возложив на него обязанности координации, помимо ВПК, части гражданского сектора в экономике. «В этих условиях он уже не сможет исполнять обязанности главы Минобороны. На двух стульях в данном случае усидеть нельзя», - сказал В.ПУТИН.

Главой Минобороны России станет Анатолий СЕРДЮКОВ, до последнего времени являвшийся руководителем Федеральной налоговой службы.

Руководитель аппарата правительства России Сергей НАРЫШКИН стал вице-премьером по внешнеэкономической деятельности.