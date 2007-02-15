Меркель и Алиев протянут новые трубы через Украину
10:44, 15 февраля 2007Мир
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Разговор состоялся в Берлине
Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ обсудили перспективы прокладки новых трубопроводов через Украину.
Как сообщает “Немецкая волна”,об этом А.МЕРКЕЛЬ сообщила вчера в Берлине после встречи с И.АЛИЕВЫМ .
Канцлер Германии констатировала, что в настоящее время готовятся к эксплуатации новые трубопроводы через территорию Украины в направлении Польши и через Грецию в направлении Юго-Восточной Европы. По мнению главы немецкого правительства, это открывает возможности для более тесного сотрудничества ЕС с Азербайджаном.
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