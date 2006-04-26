BBC отдаст свои сайты под блоги читателей

Британская вещательная корпорация BBC обнародовала планы по радикальному обновлению своих сайтов.

Как сообщает Guardian, теперь они будут содержать информацию, которую будут размещать пользователи, в том числе блоги и домашнее видео. Фактически интернет-ресурсы BBC превратятся в общественный аналог коммерческого сервиса MySpace.com, резюмирует издание.

Планы по реформированию сайтов корпорации были обнародованы директором BBC по технологиям и новым медиа Эшли Хайфилдом (Ashley Highfield) на встрече с сотрудниками. Хайфилд назвал три принципа, которых следует придерживаться корпорации при работе в Интернете: кооперация с читателями, услуги по поиску информации, аудиовизуальные файлы ("share", "find" and "play").

Особенно важен первый принцип, уверен Хайфилд. BBC намерена переделать свои сайты таким образом, чтобы пользователи получили возможность настраивать сайт под свои нужды и размещать на нем ту информацию, которую считают важной. Корпорация также намерена модернизировать свой сервис MyBBCPlayer, который теперь будет называться BBC iPlayer. В скором времени с помощью него можно будет посмотреть любую передачу, которая вышла в эфир за последние семь дней. Кроме того, корпорация намерена предоставить своим читателям в Интернете возможможность поиска по каталогу программ корпорации, вышедшими начиная с 1937 года.

Лента.ру