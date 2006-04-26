Украина должна успеть в НАТО, пока не сменился Буш

США намерены обеспечить вступление Украины в НАТО до завершения президентского срока Джорджа БУША в 2008 году, сообщает в среду газета Financial Times, ссылаясь на неназванного высокопоставленного дипломата, представляющего Североатлантический альянс.

"На встрече в четверг в Софии госсекретарь США Кондолиза РАЙС попытается заручиться поддержкой других партнеров в отношении присоединения Украины к "плану действий по членству в НАТО", являющемуся ключевым этапом, предшествующим приглашению в члены альянса", - сообщает издание.

"США хотели бы, чтобы Украина присоединилась к "плану действий по членству в НАТО" к сентябрю и совершенно точно - до саммита НАТО в Риге в ноябре. Это даст этой стране возможность стать членом (НАТО) до того, как Джордж БУШ покинет свой пост в начале 2009 года", - отмечает Financial Times, по данным которой после недавнего раунда по расширению альянса "с подачи господина БУША НАТО сейчас планирует второй саммит, который пройдет в 2008 году и будет посвящен расширению (альянса)", передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, 28 апреля министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО в рамках неформальных встреч министров иностранных дел государств-членов НАТО в г. София (Республика Болгария).

Кроме того, Б.ТАРАСЮК приглашен принять участие в работе конференции „Трансформация НАТО – встречая новые границы безопасности”, которую организует болгарский Центр исследования демократий 28-29 апреля с.г.