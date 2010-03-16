Грищенко и Лавров подписали план взаимодействия

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и министр иностранных дел Росси Сергей ЛАВРОВ подписали План взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами 2010 год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, после церемонии подписания С.ЛАВРОВ подчеркнул, что в подписанном документе намечены основные мероприятия, которые необходимо реализовать в этом году, чтобы выполнить поручение президентов двух стран по итогам их встречи в Москве.

Он подчеркнул, что эти поручения были сформулированы предельно четко, и суть которых заключается в необходимости оживить и повысить эффективность всех механизмов межгосударственного взаимодействия, включая и те механизмы, которые «по не зависящим от нас причинам не действовали в последнее время».

С.ЛАВРОВ подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о подготовке третьего заседания межгосударственной украинско-российской комиссии двух президентов.

По его словам, это механизм зарекомендовал себя как орган, способный рассматривать и принимать решения по всем вопросам двухсторонних взаимоотношений – в экономической, гуманитарной сферах, либо в области международного взаимодействия.

«Сегодня мы договорились графики встреч тех структур, которые должны обеспечить результативное проведение межгоскомиссии, которую мы условились совместить с визитом Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что перед ведомствами стоят непростые задачи.

«Мы хотим наверстать упущенное за последние годы, и сделать так, чтобы все наши ведомства, все структуры по линии президентских администраций, по линии совета безопасности, по линии приграничных регионов… Чтобы все эти механизмы и форматы были задействованы в полной мере», - сказал С.ЛАВРОВ.

С.ЛАВРОВ также отметил, что подписанный сегодня документ позволяет рассчитывать, что взаимодействие двух ведомств будет иметь четкий график.

В то же время он отметил, что надо еще работать над содержательным их наполнением.

«У нас с Украиной общие интересы в вопросах европейской безопасности, в вопросах международного сотрудничества по ключевым проблемам, вопросам регулирования конфликтов, в том числе на пространстве СНГ. У нас есть твердое намерение продвигаться по всем этим направлениям максимально быстро», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.