2,6 миллиарда человек в мире живут без туалетов

2,6 млрд. человек в мире живут без туалетов и других санитарно-технических сооружений.

Об этом сообщается в новом докладе, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) «Прогресс в области санитарии и обеспечении питьевой водой, 2010 год», сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций.

Согласно докладу, на сегодняшний день 884 млн. человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде и приблизительно втрое больше - лишены основных санитарных удобств.

Его авторы также констатируют, что 39% мирового населения или свыше 2,6 млрд. человек живут в домах без туалетов и других санитарно-технических сооружений. При этом, уточняют в ООН, с 1990 года число людей, использующих практику открытой дефекации, сократилось на 168 млн. человек. Однако это явление по-прежнему широко распространено в странах Южной Азии. В этом регионе 44% населения живут без туалетов. При этом семь из десяти человек, не обеспеченных элементарными санитарными удобствами, являются сельскими жителями.

В ООН отмечают, что такая ситуация является причиной того, что ежегодно 1,5 млн. детей в возрасте до пяти лет все еще умирают в результате болезней, связанных с употреблением нечистой питьевой воды или отсутствием адекватных санитарных условий.