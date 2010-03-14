Лазерное шоу о пророке Мухаммеде покажут в Москве

Торжества с лазерным шоу по случаю одного из крупнейших мусульманских праздников - Дня рождения пророка Мухаммеда (Мавлид ан-Наби) - пройдут в воскресенье в Москве, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Совета муфтиев России (СМР).

Центром празднования Мавлид ан-Наби в российской столице стала гостиница "Космос", где с приветствием к участникам торжеств обратился председатель СМР и были зачитаны "поздравления от высших лиц государства".

Далее в программе "уникальное лазерное шоу о Пророке", чтение Корана, исполнение профессионалами религиозных песен, выступления известных артистов из разных регионов России.

Среди гостей праздника будет разыграна поездка на малое паломничество в Мекку.

По данным мусульманских ученых, пророк Мухаммед родился в Мекке в понедельник утром в 12-й день месяца раби-уль-авваль (третий месяц лунного календаря) 571 года. В 2010 году Мавлид-ан-Наби приходится на 26 февраля, но этот праздник принято отмечать в течение месяца.