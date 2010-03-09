Израиль и палестинцы согласились на непрямые переговоры
Генсек ООН может проехать в сектор Газа
Израиль и Организация освобождения Палестины (ООП) согласились начать непрямые мирные переговоры, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Джорджа Митчелла.
По его словам, сейчас обсуждаются структура и рамки этих переговоров.
Митчелл также выразил надежду, что "это приведет к прямым переговорам при первой же возможности".
В то же время в понедельник МИД еврейского государств сообщил о том, Израиль дал согласие на посещение сектора Газа генсеком ООН Пан Ги Муном и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон.
"В ответ на специальный запрос Израиль решил разрешить их въезд в сектор Газа для проверки на месте того, как ведутся работы по оказанию гуманитарной помощи", - говорится сообщении израильского МИДа.