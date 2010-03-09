Польше на выплату пенсий не хватает 100 млрд. долларов

Правительство Польши из-за растущего дефицита Пенсионного фонда на дофинансирование выплат пенсий в 2011-2015 годах будет вынуждено направить от около 110 до 140 миллиардов долларов, что на 20-40% превышает планированные доходы страны текущего года или составляет 26%-33% прошлогоднего ВВП.

Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Издание отмечает, что три года назад польский аналог украинского Пенсионного фонда ZUS прогнозировал дефицит на уровне 63,4 млрд. долларов по текущему курсу 2,9 зл./долл.

Общий дефицит четырех фондов FUS (пенсионного, выплаты рент, от нещасных случаев, "больничного") оценивался на 2009-2013 годы от 74,5 млрд. долларов до 115 млрд. долларов (по нынешнему курсу).

В текущем году, по данным газеты, правительство дофинансирует FUS на рекордные 13 млрд. долларов.

Кроме того, 2,6 млрд. долларов FUS получит из специального демографического резерва и 1,4 млрд одолжит у банков или правительства.

Эксперты объясняют растущий дефицит социальных фондов наличием в стране большого количества пенсионных привилегий, позволяющих полякам выходить раньше на пенсию, и ростом безработицы.

По мнению аналитиков, государство должно тратить на социальные выплати ровно столько, сколько получает от оплат собираемых соответствующими фондами.

Издание отмечает, что правительство для финансирования пенсий и других социальных выплат будет вынуждено увеличивать госдолг, увеличившийся за прошлый кризисный года на 10% до 218 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в самой большой стране Восточной Европы, входящей в ЕС, Польше впервые за последние 20 лет сократилось количество пенсионеров.

Сокращение стало результатом пенсионной реформы "продавленной", несмотря на уличные протесты и вето президента, правительства в конце 2008 года в результате которой право досрочно выходить на пенсию потеряли 750 тыс. граждан.

Правительство для дальнейшего сокращения дефицита пенсионного фонда также рассматривает возможность увеличение возраста выхода на пенсию.

Справка УНИАН. В декабре пенсию в Польше получали около 5 млн. человек, что составляет почти треть экономически активного населения.

С апреля прошлого года ZUS ежемесячно тратил на выплату пенсий около 2,7 млрд. долларов.