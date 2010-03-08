Сколько проституток в Турции?

Власти Турции намерены трудоустроить представительниц древнейшей профессии, количество которых в этой стране превышает 100 тысяч, сообщают местные СМИ.

Представители комиссии по правам человека аппарата турецкого правительства планируют провести встречи с почти тремя тысячами проституток, и, если по результатам встреч выяснится, что они трудятся по принуждению, оказать им содействие в трудоустройстве, пишет в воскресенье газета "Акшам". В составе комиссии, как отмечается, будут психологи и социологи.

В Турции, по официальным данным, насчитывается 56 публичных домов, в которых легально работают около трех тысяч проституток. В целом, в этом секторе, который на протяжении веков пользуется большим спросом, занято, по тем же официальным данным, более 15 тысяч женщин.

По неофициальным же данным, их число превышает 100 тысяч с учетом женщин из стран бывшего восточного блока, отмечает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.