Еврокомиссар: ЕС должен оказывать Украине ощутимую поддержку

Европейский союз должен оказывать Украине конкретную и ощутимую поддержку, чтобы побуждать новую власть к более активному проведению реформ.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, об этом заявил европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ, выступая в Чешском доме в Брюсселе.

По его словам, избрание нового украинского Президента является для ЕС одновременно и возможностью, и вызовом в контексте использования инструментов проекта "Восточное партнерство". "Первый этап нашего тесного сотрудничества был очень продуктивным и получил положительные отзывы обеих сторон", - отметил комиссар.

С. ФЮЛЕ напомнил, что во время недавнего визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель ЕС и Украина выразили готовность сотрудничать для завершения переговоров по Соглашению об ассоциации и созданию глубокой и всесторонней зоны свободной торговли.

"Эта зона свободной торговли даст существенные экономические преимущества и для Украины, и для ЕС. Она позволит Украине удвоить свой экспорт в ЕС и получить доступ к европейскому единому рынку, охватывающему 500 миллионов потребителей", - сказал С. ФЮЛЕ.

В то же время, подчеркнул он, достижение политической стабильности и экономического восстановления являются сейчас главными вызовами для новой украинской власти.

"В контексте экономической ситуации в Украине новая администрация должна осуществить немало реформ. Прежде всего, Украина должна вернуться к программе сотрудничества с Международным валютным фондом ", - отметил еврокомиссар, добавив, что ЕС надеется увидеть в Украине "реформы в газовом секторе, принятие бюджета на 2010 год и продолжение работы по рекапитализации банковского сектора".

"Украина также должна приложить серьезные усилия для борьбы с коррупцией", - сказал С. ФЮЛЕ.

Вместе с тем, представитель Еврокомиссии отметил необходимость конкретной и ощутимой поддержки со стороны ЕС, которая бы побудила Украину к более активному внедрению реформ. Среди примеров такой поддержки, которую может предоставить ЕС, он назвал макрофинансовую помощь, поддержку в реформировании и модернизации газового сектора, а также развитие целевого финансового и технического сотрудничества.

Говоря о перспективах "Восточного партнерства", С.ФЮЛЕ обратил внимание на "прямой интерес" ЕС в поддержке экономического развития восточных соседей. По его словам, экспорт ЕС в страны, в отношении которых действует Европейская политика соседства, вырос с 2004 по 2008 год на 63%, а импорт - на 91%.

"Многие из этих стран имеют неиспользованный потенциал для развития, поэтому Европейский Союз, как их главный и ближайший торговый партнер, имеет прямой интерес в поддержке экономического прогресса этих стран", - убежден еврокомиссар.