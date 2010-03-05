В Кремле начались украинско-российские переговоры под председательством президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, в переговорах с украинской стороны принимают участие глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО, заместители главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН, Юрий ЛАДНЫЙ, Андрей ГОНЧАРУК, и.о. председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, народные депутаты Украины Юрий БОЙКО, Виктор СЛАУТА, Владимир КОЗАК, академик Национальной Академии наук Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

С российской стороны в переговорах принимают участие: руководитель Администрации Президента РФ Сергей НАРЫШКИН, глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ, секретарь Совета безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ, первый заместитель главы правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Алексей ГРОМОВ, помощник Президента РФ Сергей ПРИХОДЬКО, советник Президента РФ Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, пресс-секретарь Президента России Наталия ТИМАКОВА, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН, министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО.