В МИД состоялись украинско-польские политические консультации

В Киеве под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА и заместителя Государственного секретаря МИД Республики Польша Анджея КРЕМЕРА состоялись украинско-польские политические консультации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Особое внимание стороны уделили вопросам европейской интеграции. Польская сторона заверила в своей дальнейшей последовательной и активной поддержке европейских устремлений Украины, продолжении реализации амбициозных и взаимовыгодных для обеих стран проектов.

В ходе консультаций также обсужден график двусторонних контактов на текущий год, вопросы межрегионального и пограничного сотрудничества, совместное участие в праздновании важных для обоих народов дат календаря.

Отдельное внимание было уделено реализации инициативы министров иностранных дел Украины и Польши об учреждении украинско-польского партнерства.