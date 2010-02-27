В МИД состоялись украинско-польские политические консультации
Особое внимание - европейской интеграции
В Киеве под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА и заместителя Государственного секретаря МИД Республики Польша Анджея КРЕМЕРА состоялись украинско-польские политические консультации.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.
Особое внимание стороны уделили вопросам европейской интеграции. Польская сторона заверила в своей дальнейшей последовательной и активной поддержке европейских устремлений Украины, продолжении реализации амбициозных и взаимовыгодных для обеих стран проектов.
В ходе консультаций также обсужден график двусторонних контактов на текущий год, вопросы межрегионального и пограничного сотрудничества, совместное участие в праздновании важных для обоих народов дат календаря.
Отдельное внимание было уделено реализации инициативы министров иностранных дел Украины и Польши об учреждении украинско-польского партнерства.