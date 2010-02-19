Генсек Совета Европы: мы имеем ясную политическую цель

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛЕНД убежден, что ему удастся реформировать организацию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам во время визита для встреч с представителями Еврокомиссии и Совета Европейского Союза.

“Да, я имею четкую поддержку со стороны лидеров 47 стран-членов для осуществления реформ”, - сказал Генсек Совета Европы.

“Это очень сложный процесс, но он необходим”, - отметил он.

Т.ЯГЛЕНД сказал, что понимает сложность поставленной перед ним задачи, в том числе из-за внутренней бюрократии организации. “Лучший путь решить это – иметь политическую цель... Сейчас мы имеем четкую политическую цель, и теперь необходимо организовать самих себя”, - отметил Генсек Совета Европы.

Справка УНИАН. Совет Европы был создан 5 мая 1949 года. Главная цель организации – защита прав человека.