Хиллари Клинтон сожалеет, что не стала президентом США вовремя

Американский сенатор-демократ Хиллари Родэм Клинтон сказала, что будь в 2002 г. президентом, она не начала бы войну в Ираке.

Бывшая первая леди также заявила, что если до января 2009 г. конгресс не положит конец этой войне, она сама сделает это в случае победы на президентских выборах в 2008 г.

Другие претенденты на пост президента США от Демократической партии также выражают решимость как можно скорее поставить точку в иракском конфликте, хотя у каждого из них есть свой взгляд на то, как это лучше сделать, передает Associated Press.