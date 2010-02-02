Европарламент направил в Украину 8 наблюдателей

Европейский парламент направил в Украину 8 депутатов для наблюдения за вторым туром президентских выборов в период с 5 по 8 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европарламента, делегацию возглавит депутат от Польши Павел КОВАЛЬ (Европейская группа консерваторов и реформаторов).

В составе группы наблюдателей также Алоиз ПЕТЕРЛЕ (Европейская народная партия, Словения), Альгирдас САУДАРГАС (Европейская народная партия, Литва), Инезе ВАЙДЕРЕ (Европейская народная партия, Латвия), Кристиан ВИГЕНИН (социал-демократическая группа, Болгария), Барбара ВАЙЛЕР (социал-демократическая группа, Германия), Адина-Йоана ВАЛЕАН (Альянс либералов и демократов, Румыния), Ребекка ХАРМС (политическая группа зеленых/Европейский свободный альянс, Германия).

Делегация Европарламента является частью совместной Международной миссии по наблюдению за выборами (IEOM), в которую также входят представители Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи НАТО.