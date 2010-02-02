Глава МВФ: США больше не могут быть главным мировым потребителем

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан считает, что США больше не могут играть роль главного мирового потребителя. Однако пока остается неясным, кто придет им на смену, поскольку во всем мире наметилась тенденция к экономии, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

Выступая на конференции в Израиле, глава фонда отметил, что мировая экономика расширяется в основном за счет Азии и развивающегося мира, в то время как в западных странах подъем идет преимущественно благодаря правительственным субсидиям. "Нельзя говорить об устойчивом экономическом подъеме до тех пор, пока не начнет расти потребительский спрос", - сказал он.

Д.Стросс-Кан также призвал США, Великобританию и другие страны согласовать реформу финансового сектора, чтобы избежать повторения кризиса. Он напомнил, как напуганные кризисом страны договорились сотрудничать в реформе регулирования, однако на выходе из кризиса предпочитают действовать в одиночку. "Это не работает. Надо научиться сотрудничать", - подчеркнул глава МВФ, ссылаясь на предложенные американским президентом Бараком Обамой меры снижения рисков в банковском секторе.

"Нереально выбраться из кризиса, не принимая никаких мер в мировом масштабе. Я не уверен, что мы идем именно этим путем", - заявил глава фонда. При этом Д.Стросс-Кан указал, что Лондон также спешит ввести новые правила регулирования финансовой сферы. Д.Стросс-Кан предупредил, что сворачивать антикризисные программы еще рано, поскольку существует риск повторной рецессии - тем более страшный, что власти уже израсходовали весь арсенал финансовых инструментов.