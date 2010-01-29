Россия провела испытание истребителя пятого поколения

Российский истребитель пятого поколения, известный также как Т-50 и изделие 701, провел свой первый испытательный полет. Как подчеркнул в эфире телеканала "Россия 24" представитель пресс-службы авиационного производственного объединения "Сухой", полет, продолжавшийся около 45 минут, завершился успешно.

Разработка многофункционального истребителя пятого поколения велась в ОКБ "Сухого" с конца 90-х годов, а летные испытания новой машины начались на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре в декабре 2009 года. Характеристики новейшего истребителя, равно как и его внешний вид не раскрываются. Предполагается, что самолет получит на вооружение высокоточное оружие и сможет поражать как воздушные, так и наземные цели вне зависимости от погоды и времени суток.

Также в СМИ сообщалось, что максимальная скорость ПАК ФА составит свыше 2 тысяч километров в час, а дальность полета - 5,5 тысячи километров. Истребитель будет отличаться сверхманевренностью и малозаметностью в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн.

Лента.ру