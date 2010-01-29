Украина и Македония договорились о безвизовом режиме
00:19, 29 января 2010Мир
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Подписание назначено на февраль
Министры иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и Македонии Антонио МИЛОШОСКИ согласовали вопрос подписания в первой декаде февраля соглашения о безвизовом режиме поездок граждан двух стран.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, сегодня в рамках участия П.ПОРОШЕНКО в Международной конференции по Афганистану в Лондоне состоялась его встреча с министром иностранных дел Македонии.
А.МИЛОШОСКИ пригласил украинского министра посетить Скопье с официальным визитом в начале марта.
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