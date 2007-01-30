В США планируют устроить праздник в честь смерти Кастро

Власти г.Майами - столицы американского штата Флорида - планируют отпраздновать смерть кубинского лидера Фиделя Кастро народными гуляниями, передает (C) Associated Press.

По мере того как сообщения о здоровье Ф.Кастро становятся все более противоречивыми, специальная комиссия при городской администрации обсуждает, каким образом будет проходить празднование его кончины.

В числе запланированных акций - выпуск тематических футболок и концерт на главном городском стадионе Orange Bowl. Руководит комиссией эмигрант с Кубы Томас Регальдо. В интервью одному из местных изданий он назвал Ф.Кастро "олицетворением всего плохого, что произошло с кубинским народом за последние 48 лет". "Нам будет, что праздновать, вне зависимости от того, что произойдет дальше", - уверен он.

Напомним, 80-летний команданте не появлялся на публике с июля 2006г. после перенесенной операции на кишечнике. Свои полномочия Ф.Кастро временно передал младшему брату Раулю. Американская разведка утверждает, что у Ф.Кастро рак терминальной стадии и что он не доживет до конца года.

В середине января появились слухи о том, что у Ф.Кастро развился перитонит, однако позже данная информация была опровергнута лечащим хирургом команданте.

Официальные кубинские власти также всячески опровергают сведения о болезнях лидера Кубы и изредка публикуют его фотографии, степень "свежести" которых, однако, установить невозможно, поскольку вся информация, касающаяся здоровья Ф.Кастро засекречена.

РБК