Из молодых мусульман Великобритании многие поддерживают Аль-Каиду...

Каждый восьмой (13%) британский мусульманин в возрасте 16-24 лет поддерживает деятельность "Аль-Каиды" как силы, "способной бороться с Западом". Среди людей старше 55 экстремистскую группировку поддерживают 3%, говорится в исследовании, проведенном по заказу общественной организации Policy Exchange, близкой к оппозиционной Консервативной партии.

Кроме того, 40% молодых мусульман предпочли бы, чтобы Великобритания жила по нормам шариата. Среди людей старше 55 лет эта цифра составляет всего 17%. При этом 84% респондентов заявили, что с ними в Великобритании "обращаются сносно", отмечается в исследовании.

Мусульманин, перешедший в другую религию, должен "караться смертью", заявили 36% опрошенных молодых людей. Мусульман старшего возраста, разделяющих столь радикальные взгляды, существенно меньше - 19%.

Трое из четверых молодых мусульман считают, что женщина должна носить чадру или хиджаб. Только четверть опрошенных пожилых людей согласились с этим.

58% всех опрошенных считают, что многие мировые проблемы являются результатом "наглой западной политики". При этом осведомленность респондентов о происходящем в мире оставляет желать лучшего: лишь один из пяти знает, что Махмуд Аббас - президент Палестинской автономии.

Результаты опроса 1003 представителей мусульманской общины позволил исследователям констатировать "рост религиозности" среди молодежи и рост количества тех, кто категорически не приемлет западный образ жизни.

"Очевиден конфликт внутри британского ислама - между большинством, признающим нормы британской демократии и растущим меньшинством, их отрицающим", - сказала радиоведущая и одна из авторов исследования Мунира Мирза.

РИА "Новости"