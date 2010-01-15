Литвин: в ближайшем будущем нас в ЕС не примут

Кандидат на пост Президента, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в ближайшем будущем Украину в Европейский Союз не примут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе он-лайн чата на сайте ТСН.ua.

Он отметил, что "нас туда никто не примет. В ближайшем будущем нас в ЕС не примут". По словам В.ЛИТВИНА, "сейчас на очереди стоит Турция”.

Он отметил, что Украина “по народонаселению больше, чем все страны, которые вошли недавно в ЕС”. “Европа будет переваривать их еще долго", - сказал он.

В то же время В.ЛИТВИН убежден, что Украина должна реализовывать свои возможности. Он отметил, что Украина должна делать все для того, чтобы укреплять свои экономические позиции в Европе. "Нам нужно вгрызаться в Европу", - сказал спикер.

Также В.ЛИТВИН считает, что договор о реадмиссии с ЕС превращает Украину в “отстойник незаконных эмигрантов”. Взамен, по его словам, Украина не получила упрощенный визовый режим. При этом он отметил, что, по прогнозам, безвизовый режим со странами ЕС Украина получит не раньше 2012 года.

По его словам, в связи со сложной процедурой получения виз, жители пограничных областей пытаются получить паспорта соседних стран. В то же время он считает, что введение двойного гражданства для нашей страны является преждевременным. "Нужно цементировать страну, необходимо, чтобы были равные условия жизни с другими странами", - сказал председатель ВР.