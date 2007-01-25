Черномырдин о Тарасюке, МИДе и внутренних междоусобицах

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает внутренним делом Украины вопрос о статусе министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

Об этом посол сказал в интервью УНИАН и «5 каналу».

«Я знаю, что есть Министерство иностранных дел, а кто министр - это дело внутренее, это дело руководства государства: ТАРАСЮК - значит ТАРАСЮК, не ТАРАСЮК - значит другой»,- сказал он.

В тоже время В.ЧЕРНОМЫРДИН признал, что борьба между институтами власти отражается на имидже Украины. «Я могу сказать безотносительно Украины, России или другого государства, что любые противостояния внутри государства наносят колоссальный ущерб экономике, уровню жизни людей. Ничего вреднее и опаснее внутренних междоусобиц не бывает и это не может не отражаться на межгосударственных отношениях»,- сказал он.