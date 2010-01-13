Кандидат в комиссары ЕС: готова ли Украина ко вступлению? - Нет...

Кандидат в комиссары ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ считает “Восточное партнерство” лучшим средством для приближения Украины к ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом С.ФЮЛЕ заявил, выступая перед депутатами Европарламента.

“Я думаю, мы должны ценить то, что украинцы хотят быть ближе к ЕС, потому что, я думаю, мы хотим того же, мы хотим, чтобы Украина и другие восточноевропейские страны были ближе к ЕС. У нас сейчас есть прекрасный инструмент “Восточное партнерство”, которому мы положили начало в Праге в мае прошлого года”, - сказал кандидат на должность комиссара.

Он отметил, что сегодня ЕС готов предложить Украине не только усиленный политический диалог и соглашение о свободной торговле, но и осуществлять шаги в сфере обеспечения мобильности граждан.

С.ФЮЛЕ также отметил, что статья 49 соглашения ЕС четко определяет, кто может претендовать на членство в ЕС.

“Готова ли Украина? Нет. Является ли «Восточное партнерство» правильным средством сделать Украину ближе к ЕС? Да. И именно поэтому я буду уделять свое значительное внимание именно этому вопросу”, - сказал кандидат на должность комиссара.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ представил кандидатов на должности комиссаров, назначенных странами-членами ЕС, и распределил между ними полномочия.

11 января в Европарламенте начались слушания кандидатов на должности комиссаров ЕС, которые будут длиться до 19 января. 26 января Европарламент планирует определиться относительно нового состава Комиссии.