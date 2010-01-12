Правительства США и Европы отменяют заказы на вакцину от свиного гриппа

Американское и европейские правительства отменяют заказы на препараты для профилактики свиного гриппа, пишет сегодня российская газета «Ведомости ».

Франция планирует отказаться от 50 млн. доз вакцины из заказанных 94 млн. (поставщики — Sanofi-Aventis, Novartis, GlaxoSmithKline и Baxter), Германия - от половины из заказанных 50 млн. доз (GlaxoSmithKline), сообщает Reuters. Правительство Великобритании также ведет с Glaxo, уже поставившей в страну 23,9 млн. доз, переговоры о снижении объема закупок, кроме того, власти страны собираются отказаться от части препаратов, зарезервированных у Baxter.

Испанские чиновники заявляют, что хотели бы вернуть неиспользованную вакцину (объемы не уточняются), а Нидерланды и Швейцария планируют отгрузить невостребованный препарат в страны, где его все еще не хватает. По данным Bloomberg, о возможности возврата части вакцины заявляла также Бельгия, заказавшая 12,6 млн. доз и уже получившая около 5 млн.

Всплеск продаж вакцины от гриппа A/H1N1 стал для фармацевтических компаний неожиданной удачей в основном благодаря правительственным заказам, констатирует Reuters. Больше всего везло британской GlaxoSmithKline, которая, по прогнозам отраслевых аналитиков, должна была заработать дополнительные 3,5 млрд. долл. Sanofi и Novartis планировали получить 1 млрд. долл. и 600 млн. долл. соответственно.

Сокращение объема заказов может привести к тому, что продажи в IV квартале 2009 г. и с января по март 2010 г. окажутся ниже ожиданий, хотя сами фармацевтические концерны и заявляют, что неудовлетворенный спрос на их продукцию еще есть за пределами Европы.

Правительство США собирается уменьшить заказ вакцины, которую должна была поставить австралийская CSL, сообщила вчера компания. Решение о том, будут ли сокращены закупки, пока не принято, заявлял в конце прошлой недели представитель американского правительства.

«Все программы по вакцинации были построены на том, что одному человеку необходимы две дозы, - объясняет Ангус НИКОЛЛ, специалист по гриппу Европейского центра по профилактике заболеваний. - Но оказалось, что достаточно и одной. Поэтому появление излишков вполне естественно и говорить о том, что страны заказали слишком много препаратов, нельзя». Однако дело не только в дозировке: так, прививку от свиного гриппа сделали только 3,8 млн. британцев, хотя в медицинские учреждения было отправлено 12,5 млн. доз, готовых к использованию, приводит цифры Financial Times. Во Франции от гриппа А/H1N1 привились 5 млн. человек, пишет FT.