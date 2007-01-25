Бушу не дадут увеличить контингент в Ираке

Парламентский Комитет США по международным отношениям внес в сенат проект закона, запрещающего увеличение американского контингента в Ираке. По мнению комитета, такая мера "не соответствует интересам США", передает Associated Press.

"Пусть наше решение осудят, однако мы не хотим отправлять в иракскую мясорубку еще 22 тыс. солдат", - сказал сенатор Чак НАЙДЖЕЛ, единственный представитель Республиканской партии, поддержавший этот законопроект на заседании комитета.

Кроме него за внесение законопроекта проголосовали 11 сенаторов-демократов, против выступили 9 членов комитета. В то же время председатель комитета, сенатор Джозеф БАЙДЕН заверил, что законопроект "не направлен против президента США Джорджа БУША". По его словам, комитет надеется таким образом, наоборот, предотвратить "серьезную ошибку президента". Ожидается, что сенат приступит к рассмотрению законопроекта на следующей неделе.

Как сообщалось, согласно решению администрации Дж.БУША, иракский контингент американской армии в Ираке должен быть увеличен на 21,5 тыс. солдат. Из них 17,5 тыс. солдат планируется отправить в Багдад и 4 тыс. - в провинцию Анбар, которая считается одной из самых проблемных с точки зрения безопасности.

Новая стратегия Белого дома стала ответом на доклад комиссии конгресса, которая требовала пересмотреть политику в отношении Ирака, однако прямо противоположным образом - речь шла о необходимости скорейшего вывода войск и дипломатического решения проблемы. Первая часть дополнительных войск (3,2 тыс. солдат) уже прибыла в Ирак и расположилась в Багдаде 21 января с.г.

Дж.БУШ между тем продолжает настаивать на своей позиции. Лидер США в ежегодном обращении к конгрессу "О положении страны" призвал законодателей поддержать предложенную им новую стратегию. "Давайте найдем решение и добьемся победы. Наша страна пытается начать новую стратегию в Ираке, и я прошу вас дать ей шанс проявить себя в действии", - сказал Дж.БУШ.

"Я прошу вас поддержать наших военнослужащих, тех, которые уже находятся в Ираке, и тех, которые туда прибудут в будущем. Каждый из нас хочет, чтобы эта война была закончена, была выиграна, но мы не можем позволить себе не выполнять наши обещания, бросить наших друзей, подвергнуть нашу безопасность риску, это будет слишком непохоже на нас самих", - заявил президент США.