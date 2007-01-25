США угрожают ввести санкции против России

США намерены принять необходимые меры в качестве реакции на продажу Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор М-1" Ирану, заявил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель американского Госдепартамента Шон МАККОРМАК.

Как передает lenta.ru, отвечая на вопрос одного их журналистов о том, что поставка российских зенитно-ракетных комплексов Ирану способствует усилению иранской системы ПРО, Ш.МАККОРМАК отметил, что США еще до реализации поставок четко обозначили свою негативную позицию по этому вопросу и подняли этот вопрос перед Россией. "Мы ясно изложили наше видение проблемы. Мы подняли вопрос о том, является ли данный момент, учитывая обстоятельства, подходящим для подобной сделки", - заявил американский дипломат.

Кроме того, госдепартамент США поставил под сомнение законность поставок российских систем ПВО в Иран. Ш.МАККОРМАК добавил, что "есть ряд законодательных актов, которые должны заставить мировое сообщество пересмотреть продажу российской системы ПВО Тегерану". Представитель госдепа уточнил, что речь идет о законах США в области торговли вооружением с Ираном, однако не уточнил, каким образом предполагается "пересмотреть" поставку.

Как сообщалось, 16 января с.г. министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ сообщил журналистам, что Россия поставила в Иран комплексы противовоздушной обороны (ПВО) "Тор-М1". По его словам, такое военно-техническое сотрудничество не нарушает международных договоренностей. Комплекс "Тор-М1" относится к числу оборонительных вооружений, отметил глава Минобороны РФ.

Кроме того, российская сторона утверждала, что поставки Ирану ЗРК "Тор-М1" не повлияют на изменение баланса сил в регионе, поскольку данный комплекс является средством ПВО среднего радиуса действия и не предназначен для нанесения удара по поверхности земли.

Однако госдепартамент США выразил "разочарование" в связи с этими поставками. "Все страны - члены ООН имеют обязательство не поддерживать международный терроризм, а в действительности бороться с ним", - заявил, комментируя этот вопрос, представитель госдепартамента Том КЕЙСИ.