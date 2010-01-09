Железнодорожное сообщение под Ла-Маншем приостановлено на 50%

Железнодорожное сообщение между Великобританией и Францией через тоннель под Ла-Маншем посредством пассажирских поездов «Евростар» приостановлено на 50% из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Франс Пресс».

Так компания «Евростар» призывает пассажиров путешествовать поездом только в «особо важных» случаях.

«Из-за очень сложных метеорологических условий, когда температура достигает отметки минус 15 градусов по Цельсию (в Великобритании), движение поездов будет ограниченным вплоть до воскресенья», - заявили «Франс Пресс» в пресс-службе «Евростара».