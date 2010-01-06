МИД Йемена предостерег США от военной интервенции

Министр иностранных дел Йемена Абу-Бакр аль-Кирби сегодня предостерег США и их союзников от прямого вмешательства в антитеррористическую кампанию в Йемене. Министр указал в интервью агентству Associated Press, что Йемен с благодарностью примет помощь в виде военных инструкторов, однако интервенция западных войск "лишь усложнит ситуацию".

"Вопрос о возможном пребывании иностранных войск на территории Йемена очень чувствительный... Я уверен, что США и их союзники должны уяснить уроки военных действий в Ираке, Афганистане и Пакистане - прямое вмешательство лишь усложняет ситуацию", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

До настоящего времени Соединенные Штаты сигнализировали мировому сообществу, что не намерены вводить сухопутные войска в Йемен для борьбы с "Аль-Кайедой", как это было в Афганистане. Между тем ряд арабских СМИ утверждают, что Америка фактически участвует в антитеррористических операциях на территории Йемена. Сообщалось, в частности, что крылатые ракеты и бомбардировщики США задействованы в атаках на укрытия террористов на йеменской территории. Власти Йемена эту информацию опровергают.