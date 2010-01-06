За курение - штраф до миллиона дирхамов и не менее двух лет тюрьмы

В Объединенных Арабских Эмиратах принят федеральный закон о борьбе с табакокурением, нарушители которого будут подвергаться штрафам до одного миллиона дирхамов (более 270 тысяч долларов) и тюремному заключению на срок не менее двух лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эмиратское информагентство ВАМ.

Закон, текст которого публикует агентство, запрещает ввоз в страну любых табачных изделий, на упаковках которых нет четких предостережений о вреде курения и все виды рекламы табака, а также его продажа лицам моложе 18 лет.

Под запрет поставлено курение в общественном транспорте и закрытых помещениях, в храмах, учебных и медицинских учреждениях, на стадионах. Не разрешается курение в частных автомобилях, перевозящих детей в возрасте до 12 лет, и выращивание табака. Запрещается работа предлагающих табачные изделия предприятий питания в жилых домах и районах компактного проживания.

Продажа табачных изделий будет разрешена только в строго определенных местах. Для наблюдения за исполнением закона при кабинете министров создается специальный комитет по борьбе с табакокурением, указывает ВАМ.