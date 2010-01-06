Белоруссия обвинила Россию в срыве переговоров о поставках нефти

Представители Белоруссии заявили, что переговоры об условиях поставок нефти из России были сорваны Москвой. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на источник в белорусской делегации.

Как отмечает агентство, позиции сторон к 14:00 по московскому времени были "максимально сближены". Однако затем российские переговорщики взяли перерыв для доклада в правительство России. После этого российская делегация фактически отказалась от всех достигнутых ранее договоренностей и "вернулась на позицию начала года".

Ранее, по утверждению источника агентства, стороны достигли договоренности, что в случае согласования условий на уровне экспертов для подписания соответствующих документов сегодня в Москву во второй половине выедет первый зампред правительства Белоруссии Владимир Семашко.

Пока белорусская делегация остается в Москве.

Россия и Белоруссия до сих пор не подписали соглашение о поставках нефти, напоминает Лента.ру. В Белоруссии настаивают на сохранении льготных ставок для той нефти, которая перерабатывается на местных заводах, а потом идет на экспорт. В 2009 году Минск получал нефть из России по льготной экспортной пошлине, составлявшей 35 процентов от ее обычного размера.

Сейчас Минск предлагает изменить схему поставок: 8-9 миллионов тонн нефти должны поставляться на внутренний рынок Белоруссии беспошлинно, а с оставшихся 12,5-13,5 миллиона экспортных тонн Россия должна брать пошлину с 15-процентной скидкой. В свою очередь, российская сторона считает, что Белоруссия должна получать беспошлинно не более 6 миллионов тонн, а остальное должно идти по полному тарифу.