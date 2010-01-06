В Польше заявили о раскрытии агента российских спецслужб

Польские правоохранительные органы объявили о раскрытии агента российских спецслужб. Как пишет газета Dziennik Gazeta Prawna, подозреваемый работал на ГРУ РФ и нелегально проживал в Польше в течение десяти лет.

Задержание агента было произведено еще весной 2009 года. В течение нескольких месяцев за ним следили сотрудники управления контрразведки польского Агентства внутренней безопасности, которые впоследствии были представлены к правительственным наградам.

Источники газеты утверждают, что задержанный россиянин в совершенстве говорит по-польски, имел вид на жительство и владел небольшой фирмой с широким спектром деятельности, которая, помимо всего прочего, занималась продажей оптических прицелов для охотничьих ружей.

Задержание стало неожиданностью для агента, и он пытался оказать сопротивление. При нем была найдена специальная аппаратура для передачи зашифрованных сообщений. По словам источников, задержанный является классическим нелегалом: он не вступал в контакт с посольством, в котором, скорее всего, и не подозревали о его существовании, а общался напрямую с центром.

Заместитель прокурора Варшавы Роберт Маевский (Robert Majewski) подтвердил газете наличие в производстве уголовного дела о шпионаже. Он отказался рассказывать какие-либо подробности, сославшись на секретность, отметив, что в скором времени будет готово обвинительное заключение. По данным газеты, о раскрытии агента ГРУ РФ знал до последнего времени только ограниченный круг лиц, включая президента и премьер-министра.

Источники газеты также полагают, что провал агента стал одной из причин отставки в апреле 2009 года начальника ГРУ РФ Валентина Корабельникова. Ранее сообщалось, что он сам подал рапорт об увольнении, так как был несогласен с проводимой военной реформой.

Лента.ру