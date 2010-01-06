Умер единственный японец, переживший оба ядерных взрыва

Единственный человек, который в августе 1945 года пережил атомную бомбардировку как в Хиросиме, так и в Нагасаки, скончался в Японии в возрасте 93 лет, сообщает РИА Новостисо ссылкой на АР.

По данным японским периодических изданий, Цутома Ямагучи (Tsutomu Yamaguchi) скончался 4 января от рака желудка.

Цутома Ямагучи с деловыми целями прибыл Хиросиму 6 августа 1945 года - как раз в тот день, когда американский бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу.

Бизнесмен, получивший тяжелые ожоги, провел в Хиросиме ночь, а затем вернулся в свой родной город Нагасаки, который спустя три дня также подвергся атомной бомбардировке авиацией США.

Цутома Ямагучи был единственным человеком, которого японское правительство официально признало присутствовавшим в обоих городах во время атомных взрывов.

По официальным данным, от атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи.