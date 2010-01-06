В Британии из-за ненастья закрылись аэропорты
09:54, 06 января 2010Мир
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Ограничено движение поездов
В Великобритании из-за ненастья ограничено движение поездов, временно не работают аэропорты, передает Би-Би-Си.
Аэропорт «Хитроу» сообщает о задержках и отменах рейсов из-за снега и льда, «Гатвик» и аэропроты в Бристоле и Саутгемптоне временно остановили работу.
Мороз и обледенение дорог нарушили движение школьных автобусов, из-за чего занятия во многих школах страны отменены.
На железных дорогах ночью работали специальные поезда, предотвращающие обледенение путей, однако операторы предупреждают, что движение поездов будет ограниченным.
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