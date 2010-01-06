В Британии из-за ненастья закрылись аэропорты

В Великобритании из-за ненастья ограничено движение поездов, временно не работают аэропорты, передает Би-Би-Си.

Аэропорт «Хитроу» сообщает о задержках и отменах рейсов из-за снега и льда, «Гатвик» и аэропроты в Бристоле и Саутгемптоне временно остановили работу.

Мороз и обледенение дорог нарушили движение школьных автобусов, из-за чего занятия во многих школах страны отменены.

На железных дорогах ночью работали специальные поезда, предотвращающие обледенение путей, однако операторы предупреждают, что движение поездов будет ограниченным.