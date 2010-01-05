США расширят черный список авиапассажиров

США существенно расширят и усовершенствуют списки предполагаемых террористов, которым запрещено летать на пассажирских самолетах. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Кроме того, американские власти распорядились во всех аэропортах мира ужесточить проверки самолетов, которые выполняют рейсы в США. В 14 странах, включая Иран, Нигерию и Йемен, будут дополнительно досматривать пассажиров.

Ужесточение мер безопасности связано с попыткой взрыва летевшего в США самолета, которая была предпринята нигерийцем Умаром Фаруком АБДУЛМУТАЛЛАБОМ 25 декабря 2009 года. Расследование показало, что несостоявшийся террорист действовал по приказу йеменского отделения "Аль-Каиды". Американская виза У.Ф.АБДУЛМУТАЛЛАБА не была аннулирована, хотя ЦРУ с недавних пор было известно о вероятных связях этого человека с террористами.

5 января Президент США Барак ОБАМА проведет в связи с инцидентом специальное совещание по безопасности авиаперевозок.