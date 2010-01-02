Иран выдвинул ультиматум по вопросу ядерного обмена

В Исламской республике заявили, что готовы самостоятельно производить ядерное топливо, если Запад не согласится на условия Тегерана.

Всего месяц есть у стран-участниц переговоров, чтобы принять последнее предложение Ирана по обмену ядерного топлива. Иначе Тегеран начнет производить его самостоятельно. Об этом, выступая по иранскому государственному телевидению заявил сегодня министр иностранных дел Исламской республики, назвав высказанное предложение «ультиматумом». Иран настаивает на обмене небольшой части низкообогащенного урана, накопленного в стране на такое же количество уже готового ядерного топлива. Причем его поставки должны начаться до того, как сырье начнут вывозить из страны. Запад в свою очередь предлагал другую схему. Шестерка стран, которые под эгидой МАГАТЭ ведут переговоры по решению иранской ядерной проблемы, посчитала, что наилучшим решением будет отправить большую часть низкообогащенного урана для доработки в Россию и Францию. Сегодня истек срок для ответа Тегерана на это предложение. И, судя по всему, он не готов его принять. Более того, иранские власти заявили, что собираются построить у себя десять новых заводов по обогащению урана.

Тегеран настаивает на том, что ядерное топливо необходимо стране, чтобы запустить научно-исследовательского реактора.

Эхо Москвы