Аль-Каида предложила Бушу прислать в Ирак еще 100 тысяч солдат

Второй человек в руководстве международной террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Завахири вступил в заочную полемику с Джорджем Бушем.

Как передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс, видеообращение аз-Завахири было якобы перехвачено специалистами американской неправительственной организации "Институт по исследованию международных террористических организаций".

В обращении аз-Завахири критикует планы руководства США увеличить более чем на 21 тысячу численность американского воинского контингента в Ираке.

"Я спрашиваю его (президента США Джорджа Буша) - зачем направлять 20 тысяч, а не 50 или 100 тысяч? Не знаешь ли ты (Буш), что собаки Ирака жаждут мертвых тел твоих солдат? Итак, посылай целую армию на уничтожение в руки муджахеддинов, которые освободят мир от твоего зла", - цитирует агентство слова "человека номер два" в "Аль-Каиде".

РИА новости