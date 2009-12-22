Украина и Польша отложили вопрос о памятниках погибшим в 1940-х годах

Украина и Польша отложили консультации относительно открытия памятников погибшим полякам и украинцам во время военных конфликтов времен Второй мировой войны до первой половины января следующего года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в украинском посольстве в Варшаве.

Собеседник агентства отметил, что запланированный на 18 декабря визит в Украину секретаря Совета охраны памяти, борьбы и мученичества Анджея ПШЕВОЗНИКА, во время которого он должен был обсудить с представителями украинской власти этот вопрос, не состоялся.

Представитель посольства объяснил отмену визита чрезвычайно сложными погодными условиями в тот день, из-за которых был отменен вылет А.ПШЕВОЗНИКА в Киев.

Собеседник УНИАН не стал комментировать, смогут ли украинский Президент Виктор ЮЩЕНКО и польский Лех КАЧИНСКИЙ открыть вместе памятники в Украине и Польше, как планировалось ранее, предложив дождаться результатов двусторонних консультаций в январе.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября представители консультационного комитета президентов Украины и Польши договорились о совместном одновременном (в тот же день) открытии главами государств до конца текущего года памятников погибшим украинцам и полякам.

Справка УНИАН. Президент Украины В.ЮЩЕНКО планировал открыть памятник в селе Сагрынь совместно с польским Президентом во время своего государственного визита в Польшу в сентябре этого года. По данным польских СМИ, церемонию отменили из-за давления "кресовых" общин (объединения польских граждан, до Второй мировой войне проживавших на территории современной Западной Украины), грозивших снижением рейтинга Л.КАЧИНСКОМУ, которого в 2010 году ожидает борьба на очередных президентских выборах.