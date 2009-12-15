Российскую Госдуму затопило: из-за морозов прорвало трубы

Первые 20-градусные морозы вызвали множественные прорывы труб отопления в здании Госдумы РФ. Затоплены системы голосования и обеспечения звуком зала пленарного заседания. Об этом сообщили сотрудники техслужбы Госдумы.

"В 01:00 ночи во вторник под напором воды сорвало вентиль, и вода хлынула с пятого этажа на нижние этажи; повреждено техническое оборудование, с помощью которого идет подсчет голосов при электронном голосовании в зале пленарных заседаний", - сообщили представители технической службы. Непосредственно под местом прорыва находятся помещения с оборудованием, отвечающим за систему подсчета голосов и обеспечение звуком пленарного заседания, уточнили сотрудники техслужбы.

В кабинетах на четвертом этаже, где работают представители ряда информагентств, в негодность пришла часть техники, обвалились облицовочные потолочные панели, сползли со стен обои. Сильно повреждена часть мебели - столы и кресла, вздулся паркет, передает РИА "Новости".

Сейчас горячая вода льется с потолка в переходе между двумя зданиями Госдумы, где проходит выставка-продажа меховых шуб. Продавцы вынуждены отодвинуть свои вещи в сторону от льющегося на пол потока.

Следы протечек видны и в вестибюле нового здания, на потолке можно наблюдать желтые разводы, а на полу лежат белые тряпки.