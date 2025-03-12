История знает примеры успешного "замораживания" войны, но это происходило при определенных условиях.

Поскольку глобальная система международной безопасности разрушена, в том числе усилиями Дональда Трампа, надежность мира в Украине будет определяться тем, какими будут условия перемирия, и способностью обеих стран продолжить нормальное развитие после войны. Об этом в авторской статье для Foreign Affairs пишут профессора Принстонского университета (США) политолог Джон Айкенбери и историк Гарольд Джеймс.

Анализируя мирные соглашения в конфликтах последних двух веков и сравнивая их с ситуацией в российско-украинской войне, ученые не исключают, что именно сейчас, возможно, выстраиваются новые форматы взаимодействия государств в конфликтных ситуациях.

"Президент США Дональд Трамп нанес разрушительный ущерб институтам и партнерствам в центре международной системы под руководством США, его тарифные угрозы вызвали потрясения в мировой экономике, а его критика президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в конце февраля развеяла любые ожидания, что Соединенные Штаты останутся надежным партнером для своих традиционных союзников и друзей", - пишут Айкенбери и Джеймс.

Видео дня

Вместо мирового порядка, основанного на правилах и поддерживаемого институтами, подконтрольными Западу, мир теперь стремится к более разностороннему формату международного взаимодействия. Поэтому мир в Украине может стать результатом определенного консенсуса с участием как великих держав, так и меньших государств региона.

"Даже частичное решение может быть эффективным, если оно останавливает боевые действия; прекращение огня оказалось надежным в других замороженных конфликтах, в том числе тех, о которых было договорено в Корее в 1950-х годах и на Кипре в 1970-х годах", - пишут аналитики.

Они отмечают, что соглашение, в центре которого есть только территориальные уступки одной из сторон, может быть не жизнеспособным. Именно так было с печально известным Мюнхенским соглашением 1938 года, по которому Чехословакия отдала Германии приграничные территории в обмен на спокойствие, но уже через полгода немцы оккупировали и остальную часть страны.

Айкенбери и Джеймс убеждены, что надежность мира в значительной степени будет зависеть от того, будут ли после этого Россия и Украина способны поддерживать экономические связи с остальным миром и удовлетворять потребности своих граждан. "Разочарованное общество может снова обратиться к агрессии", - отмечают они.

Также ученые могут "легко представить" себе взаимные попытки обеих сторон дестабилизировать внутреннюю ситуацию вчерашнего врага невоенными методами, что в конечном итоге может разрушить мир.

"Соглашение о прекращении огня в Украине должно быть гарантировано внешними сторонами, и эти стороны должны обеспечить настоящую стабильность, уверенность в том, что боев больше не будет, а не только обещания на бумаге. История мирных соглашений изобилует слабыми гарантиями безопасности, которые создают основу для новых конфликтов", - пишут политолог и историк.

Оба убеждены, что для предотвращения новой войны страны-гаранты должны развернуть достаточное количество солдат и техники, чтобы дать массированный ответ, если Россия или Украина нарушат перемирие.

"Без значительной гарантии безопасности, которая должна быть выполнена, перемирие служило бы лишь приглашением для Путина спланировать следующее вторжение России в Украину - и, возможно, также в другие страны", - отмечают они.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, в совместном заявлении по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии было заявлено, что Киев согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня. Теперь свое слово должна сказать Россия. По данным инсайдеров, договоренность Украины и США стала неприятной неожиданностью для Путина, но ему придется принять это предложение.

Но украинские военные вообще не верят, что полноценный режим прекращения огня будет возможен. Опыт АТО/ООС показал, что провокации происходят постоянно, в том числе по инициативе на низовом уровне. А учитывая значительно большие масштабы фронта сейчас и значительно более ожесточенную ненависть между сторонами, представить себе полную "тишину" на фронте невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: