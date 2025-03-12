Трудно представить, как можно установить перемирие на линии фронта длиной 1200 километров, говорят бойцы.

Украинские военные говорят, что трудно представить, каким может быть гипотетическое перемирие и даже сомневаются в его возможности. Своими мыслями они поделились с изданием Главком.

Старший сержант Сергей с позывным "Дед" объяснил, что линия соприкосновения очень большая, и трудно представить, что сотни тысяч людей по обе ее стороны вдруг все опустят оружие.

"Инерция войны большая, поэтому как-то в это не верится. Точно будут "случайные" выстрелы артиллерии, "заблудившиеся" FPV, которые будут делать "случайные" сбросы, будут провокации на уровне рядового состава - думаю, больше с их стороны. Это будет большая беда, многие ребята погибнут в это время", - пояснил он.

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Военный напомнил, что и раньше, во время АТО, россияне нарушали режим прекращения огня, а "сейчас масштабы несравнимы".

Сомнения относительно возможного перемирия выразил и полковник Владислав Селезнев. По его словам, вряд ли кто-то может обеспечить это перемирие на линии более 1200 километров активных боевых действий, а также его контролировать.

"Надеяться на благородство россиян после того, что они совершили в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и тысяче других городов и сел, не приходится. Инструмента международного контроля и гарантий соблюдения тишины не существует, а значит, тешиться иллюзией, что Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) добровольно согласится на прекращение огня и будет его придерживаться, - я в это не верю", - сказал Селезнев.

Также украинские бойцы утверждают, что им не безразлично, какими будут условия мира. В частности Сергей с позывным "Дед" сказал:

"Если россияне надеются, что здесь все настолько уставшие, что только и ждут, чтобы оставить позиции, то это ложные представления. У каждого украинца в семье или среди близких есть потери - погибшие, раненые".

Он эмоционально отрицает вероятный уход с поля боя на невыгодных условиях.

"А пацанов наших сколько погибло за три года! Что я им скажу на том свете? Что американцы заставили нас подписать капитуляцию и мы отползли, хотя еще могли стоять?!" - говорит Дед.

Возможное перемирие в Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное временное прекращение огня. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия. По замыслу объявленное перемирие должно длиться 30 дней.

Путину трудно согласиться на перемирие, которое поддерживают США, особенно в то время, когда российские войска продолжают наступление на фронте. Об этом заявил высокопоставленный российский источник в комментарии The Telegraph. В то же время другой российский источник выразил обеспокоенность, что предложение о прекращении огня может быть ловушкой для Кремля, поскольку без четких гарантий и обещаний Путину будет трудно официально остановить войну.

Между тем в Кремле говорят, что Россия внимательно изучает заявления, сделанные по итогам переговоров. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, Кремль ожидает, что государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц "проинформируют РФ о деталях переговоров с Украиной, которые состоялись накануне".

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