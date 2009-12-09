Медведев не видит препятствий для возобновления авиарейсов в Тбилиси

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что не видит никаких препятствий для возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на Форуме европейских и азиатских СМИ в Москве.

«Те проблемы, которые вы называете, и возможности прямых рейсов авиакомпаниями, и открытие КПП «Верхний Ларс» - все это совершенно нормальные темы для обсуждения решения. И, если говорить по серьезному, по большому счету, что называется, я не вижу здесь никаких особых препятствий», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он также выразил надежду, что наступит время, когда визовый режим между РФ и Грузией будет отменен.

«Мы сейчас двигаемся в сторону безвизового пространства с Евросоюзом. Я надеюсь, что это в ближайшем будущем произойдет. Я надеюсь, что такие времена настанут и для Грузии с Россией», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что российский и грузинские народы должны сохранить все позитивное, что было сделано раньше.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, отношения России и Грузии в последнее время оказались разрушенными, причем не по вине РФ.

«Я неоднократно говорил, что не собираюсь контактировать с действующим Президентом и некоторыми другими руководителями, наши пути разошлись, и наши оценки событий слишком разные, я считаю, что Президент СААКАШВИЛИ несет прямую юридическую ответственность за совершенное преступление, но это не значит, что мы должны отложить все иные отношения на потом. Между нашими народами - вековая дружба, особая история», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.