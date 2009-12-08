Министры довольны "Восточным партнерством"

Министры иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц довольны реализацией программы «Восточное партнерство».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции после министерского заседания «Восточного партнерства».

По мнению министра иностранных дел председательствующей в ЕС Швеции Карла БИЛЬДТА, программа «Восточное партнерство» начала работать, и он надеется, что ее реализация будет продолжена при испанском президентстве в ЕС, которое начинается с 1 января 2010 года.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам внешних отношений, Европейской политики соседства и торговли Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отметила, что в рамках инициативы «Восточное партнерство» достигнуты значительные результаты за короткое время.

«Это была первая встреча министров, и я очень горжусь теми результатами, которых мы достигли за такое короткое время», - сказала она.

Комиссар отметила, что активно развиваются двусторонние отношения между ЕС и странами-участницами «Восточного партнерства», в частности уже сейчас ведутся переговоры о заключении Соглашения об ассоциации с Украиной, в начале 2010 года должны начаться такие же переговоры с Молдовой, кроме того, в ближайшее время Совет министров ЕС планирует утвердить директивы для проведения таких переговоров со странами Южного Кавказа: Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Говоря о многостороннем аспекте сотрудничества, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отметила, что в 2010 году начнется реализация программы институционного строительства, которая направлена на повышение эффективности институтов власти в странах-участницах «Восточного партнерства», а также программы развития малого и среднего бизнеса.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялось заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства».

«Восточное партнерство» - инициатива ЕС, направленная на усиление взаимоотношений с восточными соседями Евросоюза, была официально начата 7 мая этого года на саммите в Праге. Участниками «Восточного партнерства», кроме стран-членов ЕС, являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.