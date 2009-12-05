При пожаре в кафе в Перми погибли 94 человека

При чрезвычайном происшествии в кафе в Перми 94 человека погибли, 139 госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель управления информации МЧС РФ.

ЧП произошло около часа ночи по местному времени, на вечеринке в кафе "Хромая лошадь" было около 200 человек. По предварительным данным, произошел пожар площадью 400 квадратных метров. Пострадавшие в основном получили ожоги, отравление дымом и другие травмы.

СКП РФ сообщил, что причиной ЧП стал не теракт, а пиротехника. По данным регионального управления МЧС, при использовании пиротехники были нарушены правила пожарной безопасности.

По поручению президента России Дмитрия Медведева, глава МЧС Сергей Шойгу, возглавивший правительственную комиссию по расследованию причин ЧП и оказанию помощи пострадавшим, а также министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова и глава МВД Рашид Нургалиев вылетают на место трагедии.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка взял расследование под личный контроль.