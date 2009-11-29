В Афганистане погибли три украинских вертолетчика

В Министерстве обороны Украины уточняют, что в Афганистане не выполняют задач военные вертолетчики - представители Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в комментарии, переданном агентству УНИАН Управлением пресс-службы Министерства обороны Украины по поводу катастрофы вертолета Ми-8 26 ноября в Афганистане, в результате которой, по предварительным данным представителей Военно-воздушных сил США, погибло трое граждан Украины.

В Минобороны подчеркивают: сообщение некоторых СМИ, что погибшие в Афганистане являются представителями Вооруженных сил Украины – военными вертолетчиками, не отвечает действительности.

«В Афганистане в составе миротворческого персонала выполняют гуманитарные задачи десять украинских военных медиков и штабные офицеры. Представителей армейской авиации Вооруженных сил Украины – офицеров, которые управляют вертолетами, – в этой стране нет», – уточнил начальник Управления пресс-службы Министерства обороны Украины Игорь ХАЛЯВИНСКИЙ.

В Минобороны выражают искренние соболезнования в связи с трагедией, но обращают внимание СМИ на более внимательное отношение к формулировке событий и обстоятельств, которые связаны с этим.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в составе миротворческого персонала Вооруженных сил Украины в Международной Операции по содействию безопасности в Республике Афганистан принимают участие 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины – военных медиков и штабных офицеров.

По решению СНБО от ноября 2009 года, учитывая обращение Организации Объединенных Наций, принято решение об увеличении украинского миротворческого персонала в Афганистане на 20 человек.